Kendt børnbogsforfatters datter i mors fodspor

Som yngre skrev Mette også lidt til skrivebordsskuffen på en skrivemaskine, hun havde fået af sin mor, men hun valgte i stedet at bruge sine kreative evner ved at blive uddannet tegner og grafiker fra Skolen for Brugskunst. De seneste seks år har hun blandt andet arbejdet for Forlaget Dictea, og det var først, da hendes daværende chef spurgte hende, om hun kunne skrive nogle gyserbøger til undervisningsbrug i tysk og engelsk i 6.-7. klasse, at der kom hul på bylden.