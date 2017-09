Se billedserie Charlotte Haagendrup. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kampvalg om at blive konservativ spidskandidat

Egedal - 09. september 2017 kl. 05:49 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver kampvalg om posten som Det Konservative Folkepartis nye spidskandidat i stedet for Jens Jørgen Nygaard, der døde den 27. august.

Partiforeningens formand Eva Møller oplyser, at både Charlotte Haagendrup og Niels Lindhardt Johansen stiller op på den ekstraordinære generalforsamling, der holdes i Stenløse Kulturhus mandag den 18. september klokken 19.30. De sidder begge i byrådet nu, og er på den oprindelige liste opstillet som henholdsvis nummer to og tre, og formanden ser det som »en positiv udfordring«, at de begge stiller op.

- Det er da dejligt, at vi har to velkvalificerede kandidater, som er interesserede i at overtage Jens Jørgens job. Det var da meget værre, hvis der ikke var nogen, siger Eva Møller.

Charlotte Haagendrup fra Ølstykke siger følgende om, hvorfor hun stiller op som spidskandidat.

- Det gør jeg jo, fordi jeg har arbejdet i mange år for de konservative, så selvfølgelig får man også hen ad vejen personlige ambitioner. Jeg har haft tre udvalg, som er meget forskelligartede og som dækker meget af det arbejde, vi laver, og har syntes, det var meget interessant, så derfor kunne jeg godt tænke mig at blive borgmesterkandidat og på sigt borgmester.

Niels Lindhardt Johansen fra Ganløse siger:

- Det gør jeg, fordi vi skal have en spidskandidat. Jens Jørgen døde jo desværre, og så skal vi fortsætte livet, vi skal fortsætte visionerne, og vi skal fortsætte det gode samarbejde med de andre partier i byrådet. Der vil jeg være en af mulighederne for at løfte den opgave, og Charlotte er en anden, og jeg synes, det er fint, at vi får en demokratisk proces om det, og at det er medlemmerne, der skal træffe beslutnngen.

