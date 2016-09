Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) er sikker på, at løsningen er god nok. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ja til nye beboere på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja til nye beboere på plejehjem

Egedal - 04. september 2016 kl. 11:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods bekymrede miner blandt nogle af tilhørerne, sagde et enigt byråd onsdag aften ja til, at syv tidligere aflastningsboliger på Porsebakken kan laves om til midlertidige boliger for færdigbehandlede borgere, der tager plads op i botilbud, fordi de ikke kan finde et andet sted at bo. Det skriver Frederiksborg Amts

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) oplyste, at problemet er, at Egedal mangler billige boliger, som kommunen kan tilbyde borgerne. Derfor har udvalget vurderet, at de tomme lokaler på Porsebakken kan bruges, og hun understregede, at det er en midlertidig løsning.

- Jeg er sikker på, at den her løsning faktisk er god nok - både for dem, der flytter til, og dem, der bor der nu, sagde hun