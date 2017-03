Ja til aldersintegrering af 0.

Et stort flertal i Egedal Byråd har sagt ja til, at Distriktsskole Ganløse kan afprøve aldersintegreret undervisning på Slagslunde Skole, så de kommende 0. klasses elever fra Slagslunde kan blive på skolen, selv om årgangen p.t. kun er på 12 elever.

Den eneste, der undlod af stemme var Flemming Schandorff (DF), mens Anne Mie Johansen (S) og Peter Hansen (SF) var fraværende. Resten af de tilstedeværende stemte for, og de radikale havde endda indkaldt Stephan Sølby i stedet for Rikke Mortensen, der blev erklæret inhabil.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Carina Buurskov (V) fremlagde sagen og understregede overfor byrådet, at udvalget havde anbefalet forsøget efter mange og lange drøftelser og under forudsætning af, at forsøget støttes af både skolebestyrelsen, skoleledelsen, MED-udvalget og forældrene på de involverede klassetrin og at de eventuelle udgifter, som er beregnet til 250.000 kroner, holdes indenfor skolernes ramme.