Integrationsministeren ser på flygtningeindsats

Egedal - 14. september 2016 kl. 10:38

Af Annemette Ross Jensen

Integrationsminister Inger Støjberg (V) kommer fredag den 16. september til Egedal for at se nærmere på, hvordan det er lykkedes Jobcenteret i Egedal Kommune at få knap hver anden flygtning i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Her har et særligt Aktivteam på syv job- og virksomhedskonsulenter til opgave at »sælge« flygtningene til de lokale virksomheder, og det går usædvanligt godt.

»Tal fra DI og Jobindsats.dk viser, at knap hver anden flygtning i Egedal Kommune kommer i enten job med løntilskud eller i virksomhedspraktik.«, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

»Integrationsminister Inger Støjberg Egedal starter besøget på fredag på Egedal Rådhus, hvor hun bliver budt velkommen af borgmester Willy Eliasen (V) ogskal tale med Jobcenter Egedal om strategien bag kommunens integrationsindsats.

Herefter går turen videre til den lokale Kvickly i Egedal Centeret, hvor ministeren får lejlighed til at tale med varehuschef Niels Hjermind om hans erfaringer med at samarbejde med jobcenteret om at ansætte flygtninge.

Inger Støjberg vil også møde de to unge syrere, Mohamad og Mohanad, der henholdsvis har fået fast arbejde og job med løntilskud i dagligvarebutikken.