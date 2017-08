Indbrudstyv fik en lang næse

Tyven knuste en rude med en parasol, hvorefter vedkommende åbnede et vindue og kravlede gennem et gitter for at komme ind i butikken. Her forsøgte tyven forgæves at stjæle fra kasseapparatet, der var tømt for penge udenfor åbningstiden, oplyser specialkonsulent Henrik Duus fra Nordsjællands Politi i Frederikssund.