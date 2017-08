Indbrud på stribe i Egedal

Nordsjællands Politi har fået anmeldelse om villaindbrud på stribe i Egedal Kommune. Det er blandt andet gået ud over tre villaer på Stråmoseparken i Stenløse, og alle tre steder er tyvene kommet ind ved at opbryde et soveværelsesvindue. Det oplyser faglig koordinator Camilla Priegel fra Nordsjællands Politi i Frederikssund, der formoder, at det kan have været de samme gerningsmænd alle tre steder.