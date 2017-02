Nordsjællands Politi har fået anmeldelser om et indbrudsforsøg og et indbrud fredag eftermiddag- og aften i Smørumnedre.

Send til din ven. X Artiklen: Indbrud og indbrudsforsøg i villaer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrud og indbrudsforsøg i villaer

Egedal - 06. februar 2017 kl. 09:59 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi kan ikke udelukke, at det var samme gerningsmand- eller mænd, der stod bag et indbrudsforsøg og et indbrud i Smørumnedre fredag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mellem klokken 15.00 og 16.35 forsøgte en tyv at bryde både en hoveddør og en terrassedør op i et hus på Askebjerggårdsvej, men der er ikke tegn på, at der har været nogen inde, fortæller faglig koordinator hos beredskabet ved Nordsjællands Politi, Camilla Priegel.

Til gengæld blev en villa i Erantishaven gennemrodet under et indbrud, der fandt sted samme aften i tidsrummet klokken 18.00 til 18.30, hvor gerningsmanden kom ind ved at knuse en rude til bryggerset. Her er der dog endnu ikke oplysninger om, hvad der er stjålet.

- Noget kunne tyde på, at det kan være samme, der står bag, fordi begge er foregået i Smørumnedre og indenfor samme tidsrum. Men vi har ikke signalementer, som kan koble dem til hinanden, forklarer hun.