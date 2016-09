Huskeuge med teater og erindringsdans

Netop dementes ofte relativt gode hukommelse for episoder og motoriske færdigheder, der ligger tilbage i tiden, er omdrejningspunktet, når Klub Husker Du? i samarbejde med Egedal Kommune inviterer til Erindringsdans i cafeen på Damgårdsparken 7 i Stenløse onsdag den 21. september klokken 13.30. Det henvender sig primært til beboere og pårørende i kommunens to demenscentre og demensdagcentret.

»Ved systematisk at anvende musik og minder fra tidligere danseoplevelser er Erindringsdans i stand til at skabe genkendelige, positive minder fra børne- og ungdomsårenes dansetraditioner, der bidrager til at styrke den dementes identitet. Ved at lytte til ældre, kendt musik og se andre danse, øges motivationen til selv at deltage i dansen og ved guidning og spejling som kommunikationsmetode kan tidligere motoriske færdigheder genkaldes.«, står der blandt andet i en pressemeddelelse.