En god hørelse er vigtig for at kunne fungere på arbejdspladsen. Foto: Oticon

Hør om god hørelse på arbejdspladsen

Hver sjette borger over 18 år lider af høreproblemer, men for få gør noget ved det. Samtidig oplever 90 procent af alle, der lever med høretab, en positiv forskel, når de bruger høreapparater på arbejdspladsen.

Det oplyser høreapparatsproducenten Oticon på Kongebakken 9 i Smørum i en pressemeddelse om bagtrunden for, at virksomheden markerer International Høredag fredag den 3. marts klokken 14.30-17.00.

Her sætter virksomheden fokus på, hvor meget god hørelse betyder for arbejdsdagen og inviterer indenfor på arbejdspladsen.

- Der er stigende krav til, hvor længe vi skal være på arbejdsmarkedet og for at kunne leve op til dem skal fysikken også være i orden. Hørelsen er vital for, at vi kan fungere godt i vores arbejdsliv, og ubehandlede høretab er både et problem for den enkelte og det danske erhvervsliv, siger Søren Nielsen, adm. direktør i Oticon og viceadministrerende direktør i William Demant i pressemeddelelsen.