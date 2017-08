Nordsjællands Politi har fået anmeldelser om indbrud i tre huse i Ganløse. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Hjem til huse ramt af indbrud

Egedal - 03. august 2017 kl. 16:12 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Ganløse er beboere kommet hjem til tre huse, hvor der har været indbrud, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

I Ganløseparken har der været en tyv på spil i to huse. Mellem i mandags klokken 19 og onsdag klokken 13:15 blev et vindue på bagsiden af huset brudt op, og gerningsmanden har været rundt i hele huset undtagen stuen. Men der er ikke overblik over, hvad der mangler, fortæller faglig koordinator Camilla Priegel, Nordsjællands Politi.

I det andet hus var der ubudne gæster mellem mandag den 24. juli klokken 20 og nu i onsdags klokken 21.25. Her blev der også knust en rude i et vindue til et værelse, og der blev stjålet en bærbar pc, men et endeligt overblik er der pt. ikke.

Desuden har der været indbrud på Skræderkær mellem tirsdag klokken 22 og onsdag klokken 06.40, Gerningsmanden kom ind ved at knuse en rude i køkkenvinduet med en sten fra haven og række en hånd ind for at åbne vinduet. Herefter gik tyven rundt i hele huset og gennemrodede skuffer og skabe, men der er pt. ikke overblik over det stjålne, beretter Camilla Priegel.