Her er det sejt at være dygtig

Egedal - 09. januar 2017

Mens andre skoleelever holdt fri, så dannede Stenløse Privatskole i weekenden rammen om en TalentCamp i engelsk og dansk.

Her underviste universitetsstuderende fra foreningen TalentCampDK knap 60 udvalgte og særligt dygtige elever fra forskellige skoler landet over på et højere niveau end, de er vant til fra skolen. Det skal give dem mulighed for at dygtiggøre sig og samtidig få et netværk af ligesindede jævnaldrende.

»Eleverne skal indgå i et socialt fællesskab, hvor det er sejt at være dygtig og in at videndele.«, står der på TalentCampDK's hjemmeside.

Stenløse Privatskole har været medlem af TalentCampDK i cirka tre år, men det er første gang, at skolen selv er vært for campen i en forlænget weekend. Eleverne er udvalgt på medlemsskolerne, der har booket sig ind på et vist antal pladser.

- Det er de dygtigste elever, vi får ind, og målet er at udvikle deres forståelse for, hvad dansk og engelsk er, fortæller Ida Nielsen. Hun er teamleder på dansk-linjen og en af de i alt tre universitetsstuderende undervisere på campen i Stenløse - én til engelsk og to til dansk.