Se billedserie Ally står helt stille, mens Julie grovklipper hende med maskinen. Foto: Annemette Jensen

Her bliver hundene SÅ fine!

Egedal - 26. august 2017 kl. 05:41 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med sikre hænder lader Julie Hautop Stranding maskinen glide gennem Allys pels. For en sikkerheds skyld er den langhårede Bichon Havanese er sikret med en kæde i hver sin ende, så hun ikke kan falde eller springe ned fra bordet, men Ally står helt stille og finder sig i, at håret falder af i store totter.

Hun er tydeligvis knap så begejstret for Hunde-Spa, som Julie for sjov har kaldt baderummet ved siden af, men selv om Ally helst er fri for at blive våd, så affinder hun sig også med det.

Men Julie har også 10 års erfaring som hundefrisør med til Julies Hundesalon, som hun startede på 1. sal i Egedal Centret 85C i Stenløse for et år siden, og det er gået godt.

- Det er gået rigtigt godt. Det er gået så godt, at jeg de sidste fire-fem måneder har haft en måneds ventetid. Man siger, at man normalt skal bruge tre- fire år på at få en kundekreds, men jeg fik det på et halvt år, siger Julie.

Hun hører tit fra sine kunder, at det er dejligt, at der er kommet en hundesalon tættere på, og hun gør også, hvad hun kan for, at kunderne skal gå glade fra salonen.

- Med god reklame fra mund til mund er det gået så godt. Det kan jeg ikke klage over, siger hun.

Julies Hundesalon er åben på alle hverdage fra klokken 8 til 16 mandag, tirsdag, onsdag og fredag og fra klokken 9 til 17.30 torsdag.

Interesserede kan læse mere på julieshundesalon.dk.