Helte hyldet på Flagdagen

Nogle var i uniform og andre i civil med Den gule Sløjfe »Vi støtter vore soldater«, da Egedal Kommune for første gang markerede Den Nationale Flagdag for Egedal-borgere, der har været eller er udsendt på en mission for Danmark. Selv om borgmester Willy Eliasen (V) godt vidste, at nogle måske vil synes, at det er for meget at blive kaldt en helt, så tøvede han ikke med at udnævne dem til det.