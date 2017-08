Have som »en vild teenager«

Da Malte Roed var barn var det meste af hans barndomshave på Bogøgårdsvej 5 i Knardrup lagt ud i græs. Hans forældre Maria Lundén og Niels Roed havde forsøgt sig lidt med en traditionel køkkenhave uden det store held, så i mange år så Malte sin far køre op og ned ad den skrånende have med plæneklipper.

- Jeg kunne godt tænke mig, at far slog mindre græs, siger han, og for to et halvt år siden kom han med ideen til at lave haven om