Havde over 100.000 billeder: 44-årig tiltalt for omfattende børneporno

En 44-årig mand, der er tidligere spejderleder, stilles i næste uge for retten anklaget for en lang række seksuelle overgreb, distribution af børneporno og for at have filmet børn i smug i omklædningsrummet i badelandet Lalandia. Det skriver Ekstra Bladet.

Den 44-årige skulle angiveligt være en del af det omfattende pædofili-netværk "Love zone", som optog og distribuerede børneporno. Delingen skulle have foregået under profilnavnene Candyfayd' og 'Hejkat'. Den 44-årige nægter sig skyldig.

Kravene til medlemmerne af 'The Love Zone' var, at de skulle bidrage med nyt børnepornografisk materiale en gang om måneden, og at de skulle selv begå overgreb mod børn og filme det.