Se billedserie Kunder i alle aldre flokkedes ved åbningen af Loppegiganten i Egedal Centret i Stenløse. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Hæsblæsende åbning af Loppegiganten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hæsblæsende åbning af Loppegiganten

Egedal - 05. september 2016 kl. 05:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 20 kunder stod i kø udenfor, da André og John Jensen - søn og far - sammen med resten af familien åbnede dørene lørdag præcis klokken 10 til Loppegiganten i Egedal Centret, i lokaler, der i over 20 år husede et bowlingcenter, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og det blev ved med at strømme til med mennesker, der myldrede rundt for at tjekke det nye loppesupermarkeds bugnende hylder for loppefund, og hvor der blev budt på alt fra brugt børnetøj og keramiklamper til cykelhjelme og bøger. Som særlig service er der blandt andet indrettet prøverum, hvor man kan prøve tøj, pakkebord til indkøb og mulighed for at leje en alarm til kostbare varer.

- Den sidste tid har været den værste. Der har bare været travlt med alle de småting, der skulle nås. Nu er jeg bare lettet over, at vi nåede alt det, vi skulle, og især også, at folk er med på dét her. Det ville gøre lidt ondt, hvis vi var de eneste, der syntes, det er en god idé, lød det med et smil fra André Jensen, daglig leder af Loppegiganten, som skønnede, at omkring 60 procent af hylderne er lejet ud på forhånd, selv om ikke alle har nået at opstille deres ting til salg endnu.