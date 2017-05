Send til din ven. X Artiklen: Håndboldklubber får fælles U16- pige hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndboldklubber får fælles U16- pige hold

Egedal - 07. maj 2017

I den kommende sæson har håndboldklubberne Ledøje-Smørum Håndbold og HØJ valgt at samarbejde om at skabe et tilbud til U16 piger.

- I begge klubber kunne vi konstatere, at vores U16 pige trupper ville blive ret små, blandt andet fordi en del pigespillere i den årgang vælger at tage på efterskole og dermed er væk fra klubberne i det kommende skoleår. Vi ved, at det er et problem også i andre håndboldklubber omkring os, fortæller Flemming Krag-Nielsen, der er formand for LSH, i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at holdfællesskabet ikke blot skal fastholde de nuværende spillere i HØJ og Ledøje-Smørum, men også at det kan trække yderligere spillere til, for eksempel U16 pige spillere, der ikke p.t. har en klub at spille i, fordi andre klubber omkring os også er ramt af efterskoleproblematikken, siger Helle Rasmussen, der er formand i HØJ Håndbold.

Holdfællesskabets første træning vil være tirsdag den 9. maj klokken 19 i Ledøje-Smørum. Alle interesserede spillere er velkomne.