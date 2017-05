HEP-huset er også et spisehus

Egedal Kommunes aktivitetshus for ældre og handicappede, HEP-Huset på Carlsbergvej 4 i Stenløse, følger med tidens strømninger og er også ved at blive en slags »spisehus«. Det fortalte formanden for brugerbestyrelsen i HEP-Huset Sven Levy, da der torsdag var årsmøde i HEP-Huset, hvor 59 var mødt op på trods af sommervejret udenfor.

Han glædede sig også over en aktiv datastue og et godt og velfungerende bibliotek, og takkede HEP-Husets store kapacitet af frivillige som eksempelvis caféværterne for en fantastisk indsats samt foreningerne og kommunen for et godt samarbejde.