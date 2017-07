Se billedserie Mads Engelhardt, Julie Avaldorff og Danni Elmo er hovedkræfterne i Ølejren Musikfestival på Udlejrevej 4 i Ølstykke næste lørdag. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Gratis koncert med 14 orkestre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis koncert med 14 orkestre

Egedal - 08. juli 2017 kl. 08:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Der er lagt op til liv og glade dage, når Ølejren Musikfestival afvikles for første gang lørdag den 15 juli. Initiativtagerne er de unge Ølstykke-borgere Julie Avaldorff, Danni Elmo og Mads Engelhardt, og festivalen holdes på Udlejrevej 4 i Ølstykke. er har Julies forældre overtaget den kendte Ølstykke-borger afdøde Emil Sylvests hus, som Danni lejer af dem og er gået i gang med at renovere sammen med Julies far.

Ideen til Ølejren opstod en af de første solbeskinnede februardage i år. Danni og Julies far gik og arbejdede i huset, og Danni kom til at kigge ud i haven.

- Jeg kunne bare se, at det her sted, var fantastisk oplagt til en havefest. Planen var at køre til Tyskland og hente dåsebajere og holde en fest for mine musikervenner, og det snakkede vi rigtigt meget om, men så sagde Julies far John, at det også kunne være fedt at holde sådan en festival, og så lavede Mads et logo, fortæller Danni til Frederiksborg Amts Avis.

Derfra tog det fart, og de seneste fire måneder har de brugt mange kræfter på at stifte en forening, organisere festivalen, søge tilladelser fra kommune, politi og bevillingsnævn, tegne forsikringer og indkøbe øl, vand, mad, telte og scener etc., etc.

Så alle tilladelser er på plads, når festivalpladsen åbner på lørdag klokken 10, og fra klokken 12 til midnat spiller 14 forskellige bands fra to scener. Der er gratis entré til festivalen, men til gengæld håber arrangørerne, at deltagerne vil købe godt af festivalmad og drikke fra Unibrew Royal og i Ginscapes drinksbar, så de kan få nogle af de mange penge, de har ude at svæve, hjem igen, men hvor mange er det?

- Lad os sige et godt stykke over 100.000, siger Danni.

Men hvis det går godt, så håber de, at festivalen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, som til næste år holdes i Byparken i Ølstykke over to dage eller måske fra fredag til søndag med et hovednavn eller to.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 8. juli.