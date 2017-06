Gratis klubtilbud til unge

Forsøget med at lade aftenklubberne i Ung Egedal og Klub Egedal arbejde sammen om gratis klubtilbud til kommunens unge er gået så godt det første år, at det nu gøres permanent. Det besluttede byrådet onsdag aften på anbefaling af Børne- og Skoleudvalget efter en evaluering, hvor Ung Egedal og Klub Egedal ønsker at fortsætte, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Børne- og Skoleudvalget er oprigtigt glade for de tilbud, der er til vores unge. Vi er stolte af, at der er rigtig mange, som bruger tilbuddene. Vores unge har et sted at gå hen, et sted de har lyst til at være, og det skulle de meget gerne blive ved med at have, sagde formanden.