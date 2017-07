Se billedserie De unge er fremtiden, så Smørum Golfklub prøver at gøre det sjovt for dem at være medlem. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Golflklub vil lokke unge til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Golflklub vil lokke unge til

Egedal - 22. juli 2017 kl. 10:45 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smørum Golfklub har cirka 225 ungdomsmedlemmer, og klubben gør meget for at lokke flere unge til at spille golf.

Læs også: Danmarks største golfklub satser på mere fremgang

- En tredjedel af medlemmerne er over 60 år, og det vil vi gerne gøre noget ved, siger golfmanager Brian Stig Jørgensen.

Blandt andet gennem et samarbejde med Distriktsskole Smørum, så 40 elever fra 8.-9. klasse på de tre matrikelskoler kan vælge golf som tilvalgsfag fordelt med 20 på hver sit hold i første og andet semester af skoleåret. Det er folkeskolereformen, der har åbnet mulighed for det tilbud, der kørte for første gang sidste år.

I hele uge 26 havde klubben eksempelvis juniorskole for børn fra 8-9 år til 16-17 år, men klubben har hold helt ned til fem år, og den sidste weekend i august kan de mindste også komme med på juniorweekend med overnatning i klubben.

- En masse forældre hjælper med, og der får de både individuel træning og holdtræning. Højdepunktet er nattegolf fra klokken 11 om aftenen, hvor børnene spiller med selvlysende bolde. Børnene jubler, og det ser ud som Tivoli, når boldene flyver gennem luften, fortæller klubbens næstformand Keld Østergaard Christensen, der også sidder i klubbens ungdomsudvalg.

Hvert år i september har klubben også en tur til Sverige for juniorer med et handicap på 24 og nedefter, og når juniorerne bliver så gamle, at de skal til at studere og leve af SU, gør klubben også sit for, at økonomien ikke skal få dem til at vælge golfsporten fra, ved, at studerende stadig kan nøjes med at betale juniorkontingent helt op til, de fylder 30 år.

- Ellers har de ikke råd til at spille golf, og vi vil hellere fastholde dem i stedet for, at de falder fra, og vi skal prøve at trække dem hjem igen, siger Brian.