Gå i mosen med politikere

Her vil der være mulighed for at høre om den unikke natur i Brøns Mose, sjældne plantearter og Veksø-hjelmene fra bronzealderen som blev fundet under tørvegravning i mosen og i dag er udstillet på Nationalmuseet. Ruten er på fire kilometer, og deltagerne opfordres til at medbringe lidt til picnic i det grønne.