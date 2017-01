Frygt for mangel på plejehjemspladser

Her konstaterer Seniorrådet, at der i starten af året var venteliste til både almindelige plejepladser og demenspladser. Det har indvielsen og ibrugtagningen af det nye plejecenter Egeparken i det tidlige forår rådet bod på, men Seniorrådet vil følge udviklingen nøje for at sikre, at den statsgaranterede ventetid på max. otte uger overholdes i Egedal Kommune.