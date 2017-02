De fleste 17-60-årige kan give blod, og på tirsdag forsøger blodbanken på Frederikssund Hospital at få elever på Egedal Gymnasium & HF til at melde sig som donor. Foto: Flemming Leitorp

Fremtidens donorer findes på gymnasiet

På trods af en løbende indsats mangler blodbanken på Frederikssund Hospital et stort antal bloddonorer, og nu forsøger den at finde fremtidens donorer på Egedal Gymnasium & HF i Stenløse.

Til morgensamlingen tirsdag den 7. februar klokken 10.45 besøger frivillige fra Frederikssund Donorkorps gymnasiet for at lokke flere af de unge til at tage stilling og eventuelt få tilmeldt sig som donorer, så de senere kan være med til at redde liv ved at give blod, skriver Frederiksborg Amts Avis.