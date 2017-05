Jakob Holm er ansat som barselsvikar i Slagslunde og Ganløse Kirker. Her er han fotograferet i New Orleans. Foto: Gillian Holm

Fra kronikredaktør til præst

Nu har Jakob Holm fået lyst til at prøve noget andet, og da han kontaktede biskop Lise-Lotte Rebel for at høre, om hun havde brug for en pressemedarbejder, og hun fandt ud af, at han er teolog og præsteuddannet, så fik hun sporet ham ind på præstegerningen, som nok også har ligget som en mulighed hele tiden.