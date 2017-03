Rema1000 i Ølstykke blev natten til fredag udsat for et indbrudsforsøg, idet en eller flere ukendte gerningsmænd vred porten op og løftede den af skinnerne til den ydre varegård, dog uden at stjæle noget. Foto: Kenn Thomsen

Forsøg på indbrud i udsat Rema1000

Egedal - 03. marts 2017 kl. 11:00 Af Maj-Britt Holm

Kriminelle har i denne tid et godt øje til Rema1000-butikken på Rådhus Allé i Ølstykke, som natten til fredag blev udsat for endnu et forsøg på indbrud, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mellem klokken 2.45 og klokken 3.15 brød en eller flere personer ind i den ydre varegård ved supermarkedet, idet porten blev vredet op og løftet af skinnerne på en ukendt måde, fortæller Erik Andersen, der er faglig koordinator hos Nordsjællands Politi. Imidlertid lykkedes det ikke at komme videre ind til varerne.

- Indbrudsforsøget kan måske relateres til et tidligere indbrudsforsøg på stedet den 5. januar i år, hvor to gerningsmand brød ind, og vi undersøger nu, om der kan være en sammenhæng, siger Erik Andersen, som oplyser, at politiet nu skal se videoovervågning fra stedet igennem.

Samme Rema1000 blev iøvrigt også udsat for et pistolbevæbnet røveri og et røveriforsøg i februar måned, og en 17-årig dreng fra Ølstykke sidder lige nu varetægtsfængslet i sagen, hvor han også er sigtet for i hvertfald et røveriforsøg mere mod Rema1000 i Veksø.