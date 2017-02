Foto: Christian Mailand Foto: Christian Mailand

Forskellige forklaringer fra tiltalte i voldtægtssag

Egedal - 25. februar 2017

De to 31-årige mænd, der fredag blev stillet for retten i Hillerød som tiltalte for voldtægt og medvirken til voldtægt mod en dengang 20-årig kvinde, nægtede sig begge skyldige, men afgav forskellige forklaringer om, hvad der var foregået ved 1-tiden natten til den 25. september sidste år et sted i Ølstykke.

Ifølge tiltalen havde de to bulgarske statsborgere i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med vold eller trussel om vold tiltvunget sig samleje med kvinden.

Den ene, som vi kalder A, var tiltalt for at have tildelt kvinden, som var ude af stand til at modsætte sig på grund af indtagelse af alkohol eller andre rusmidler, flere slag i ansigtet og fastholde hende med greb omkring mund og ansigt og gennemføre samleje på bagsædet af en bil.

Den anden, B, var tiltalt for at medvirke, idet han var chauffør i bilen og ikke greb ind, selv om han var klar over, at overgrebet fandt sted.

Ifølge B var de ved at køre kvinden til Egedal Station med ham bag rattet og A og kvinden på bagsædet. Han hørte et klask og da han spurgte A, hvad der skete fik han at vide, at han havde givet hende en lussing. Ifølge sin forklaring havde B ikke hørt, at der foregik samleje på bagsædet, men da de nåede frem til stationen, så han sin ven ligge ovenpå kvinden, og vennen tilkendegav også, at han havde fået udløsning.

A nægtede både at have slået kvinden og at der foregik noget seksuelt imellem ham og pigen i bilen.

Ifølge hans forklaring var samlejet foregået frivilligt på sovesofaen i hjemmet, mens B var udenfor.

Den 20-årige kvinde var dog ikke i tvivl om, at hun var blevet slået og voldtaget i bilen.

- Pludselig holder han mig for næse og mund så jeg ikke kan få luft, og så trækker han bukserne af og ja, gør det, som han nu gjorde, forklarede hun.

Retssagen forsætter på tirsdag med afhøring af yderligere tre vidner, inden retten skal tage stilling til, om de 31-årige skal dømmes straffes, og eventuelt udvises.