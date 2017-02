Send til din ven. X Artiklen: Forældre ønsker penge til aldersintegrering af 0. klasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre ønsker penge til aldersintegrering af 0. klasse

Egedal - 09. februar 2017 kl. 05:06 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for skolebestyrelsen på Distriktsskole Ganløse Carsten Rysgaard og Charlotte Moshøj, der er næstformand i Skole og Samfund Slagslunde-Buresø, er ikke tilfredse med, at Børne- og Skoleudvalget ikke har bevilget de 250.000 kroner, det koster at aldersintegrere elever i 0. klasse med 1. og 2. klasse på Slagslunde Skole.

Carsten Rysgaard er som udgangspunkt glad for, at distriktsskolen har fået muligheden for at lave en aldersintegrering, så skolen har en tredje mulighed ud over at lade Slagslunde-børn komme til Ganløse eller Ganløse-børn til Slagslunde.

- Udfordringen er, at der ikke følger de penge med, som vi også bad om oprindeligt, og det er jeg meget ked af, siger Casten Rysgaard til Frederiksborg Amts Avis.

Charlotte Moshøj, der er næstformand i Skole og Samfund Slagslunde-Buresø er heller ikke tilfreds med Børne- og Skoleudvalgets beslutning.

- Vi er jo rigtigt glade for, at Børne- og Skoleudvalget valgte at gå imod instillingen fra administrationen. Det er et skridt i den rigtige retning, men det er jo ikke helt ja, hvis der ikke følger penge med, siger Charlotte Moshøj.,

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Carina Buurskov (V) er overrasket over, at forældrene reagerer på det med pengene nu.

- Det har vi besluttet allerede i januar, fastslår hun. Der blev sagen udsat for at få skolens forslag bedre belyst, men udvalget tilkendegav, at pengene skulle findes på skolens budget.

- Vi har fået fremlagt noget fra skolen med eksempler på, hvordan man vil indarbejde det her, og det fremgår, at de er bevidste om, at der ikke følger penge med, og hvor de vil finde pengene, og det tolkes som, at det vil de gerne, siger Carina Buurskov.

Ifølge Carsten Rysgaards oplysninger fra skoleledelsen er det i øvrigt 13 børn, der har søgt Slagslunde Skole, og ikke 10 som forvaltningen har oplyst i sagsfremstillingen. Udvalget har også fået en liste med 13 børn til 0. klasse fra forældrene, så Carina Buurskov går nu ud fra, at tallet er 13.

- Det er iberegnet børn fra andre distrikter, så det er alle, der har ønsket Slagslunde Skole, siger hun.