Første student tager sabbatår

Johan Kristian Møbjerg på 19 år blev årets første student på Egedal Gymnsium - to minutter før Line Krogh fra 3. U. Begge var oppe i AT, og unge Møbjerg viste vejen med et flot 12-tal. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg ved nu ikke rigtigt, hvor sikker jeg på forhånd var. AT er et helt specielt fag, hvor vi i en gruppe har lavet synopsis, men selvfølgelig enkeltvis skal eksamineres i det. Det kunne være gået begge veje i det fag, men det gik da heldigvis rigtig godt, sagde den nybagte student, som blev lykønsket af sine forældre samt mormor og bedstefar.

- Lige nu er de bare dejligt, at der overstået, og jeg glæder mig til at fejre det. Desværre falder Roskilde Festival og fejringen af huen delvist sammen. Jeg skal også holde fri i sommer, men jeg håber, at privatskolen det kommende skoleår kan bruge mig som vikar. Skolen har tradition for at bruge sine gamle elever til at undervise. Det vil jeg også rigtig gerne, siger Johan Kristian Møbjerg, som med huen på hovedet hejste flaget på Egedal Gymnasium sammen med Line Krogh og rektor Henrik Madsen. En festdag i høj solskin var grundlagt.