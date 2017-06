Se billedserie Oskar og Theodor fra Veksø har begge fået stort udbytte af denne uges fodboldskole i Stenløse. Foto: Niels Idskov

Fodtennis og Laudrup-finter

Egedal - 30. juni 2017 kl. 05:53 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ene dreng er blevet bedre i én-mod-én-situationer, mens den anden har fået mere styr på sine skud.

- Nu skyder jeg mere præcist. Det har jeg lært den her uge på fodboldskolen, siger Theodor Wiberg. Sammen med kammeraten Oskar Wörts deltager han i DBUs Fodboldskole på Stenløse Stadion. Begge drenge er ni år og fra Veksø. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og de har begge store ambitioner. Theodor, der er på fodboldskole for tredje gang, har planer om at skifte fra Veksø til Stenløse, mens Oskar, der er med her for anden gang, skal videre til FC Nordsjælland, hvor hans storebror Magnus allerede fører sig frem på U/19-mandsskabet.

- Drengene er her for at have det sjovt med fodbolden, men selvfølgelig også for at lære noget, og her er der stor fokus på teknikken. Der er der, at vi instruktører kan sætte ind på de her 30 timer, som fodboldskolen varer, altså hver dra fra klokke ni til 15, siger Patrick Palisz, der står i spidsen for fodboldskolen, der har en del år på bagen i Stenløse.

Det er første år, at Patrick som fodboldskoleleder sammen med trænerleder Martin Hvidtfeld har ansvaret efter at Susanne Rasmussen er stoppet, men det ser ikke ud til at tynge.

- Vi er 15 trænere til 112 drenge, der er mellem syv og 14 år, og de er alle vilde med fodbold. Vi kan tilbyde en masse lege og konkurrencer, fodtennis, færdighedsbane, panna i den lille runde kasse, straffespark og almindelig fodbold med to hold mod hinanden, fortæller trænerparret.

- Der kan selvfølgelig være forskel på niveauet fra den ene dreng til den anden, men vi hurtigt sat nogle hold sammen i mandags, og indtil nu har vi kun flyttet fem drenge rundt. Det er ikke noget problem, for de går alle rigtig meget op i det og er indstillet på at høre efter, siger Patrick Paliz, der til daglig er servicemedarbejder i et værktøjsfirma, men også har pædagogisk indsigt fra en tidligere beskæftigelse - udover at han til daglig har et trænerjob i Stenløse Boldklub.

Når drengene fredag kl. 15 tager hjem er det med et spillersæt, altså trøje, bukser osv, en fodbold, en drikkedunk og et diplom i tasken. Plus et par favorable tilbud fra sponsorer.

Foruden det faglige, teknisk indhold. En af de populære og spændende øvelser på Stenløse-grønsværen hedder Laudrup-banen. Den står opført i det øvelseshæfte, som DBU har udarbejdet til fodboldskole-instruktørerne. Den handler om at skifte retning, når man dribler, og de to drenge fra Veksø er vakse elever, der går til alle opgaver med interesse og flair.

- Allersjovest er dog, når vi spiller otte mod otte på to mål, siger Oskar uden den mindste tvivl. Og Theodor nikker. Det er han enig i.

Til gengæld har de to ambitiøse drenge hver sit forbillede. Theodor peger på FC Barcelonas Ronaldo, mens Oskar holder sig til Sergio Ramos fra rivalen Real Madrid.