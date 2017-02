Send til din ven. X Artiklen: Flertal for projekt ved Stenløse Å Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal for projekt ved Stenløse Å

Egedal - 08. februar 2017 kl. 05:04 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Egedal Byråd har givet grønt lys for at forundersøge og udarbejde et projekt for en omlægning af Stenløse Å gennem Helledemosevandløbet. Kun DF stemte imod, fordi partiet foretrak en anden vandføring.

Projektet skal aflaste både Stenløse og den kommende Egedal By imod oversvømmelser ved skybrud, og formanden for Teknik- og Miljøudvalget Peter Hansen (SF) understregede, at det er et rigtigt stort projekt til rigtigt store penge.

- Det handler om at sikre området og give muligheder for rekreativ udnyttelse, sagde han, da byrådet behandlede sagen.

Peter Hemmingsen (DF), der også stemte imod i udvalget, forklarede, at han ikke er imod at lave projektet og også gerne vil være med til at omlægge Stenløse Å ud til Søsumvej, men derfra ville han lade vandet løbe ud i Spangebæk og videre til Værebro Å, så det følger et naturligt løb i stedet for, at det skal graves under Frederikssundsvej.