Flertal for grusgrave

Egedal - 19. januar 2017 kl. 10:45 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg indstiller nu Råstofplan 2016 med graveområder i både Vindekilde ved Søsum og i Ledøje Vest. Det oplyser formanden for udvalget Jens Mandrup (SF). Til gengæld er et graveområde i Ledøje Nord som tidligere bebudet taget ud af planen.

- Vi har fulgt indstillingen, så Ledøje Nord er helt fjernet, Ledøje Vest er reduceret i størrelse og Vindekilde er reduceret med cirka en tredjedel, så vi har lyttet til nogle af de høringssvar, der er kommet, men de bliver ikke nedlagt, siger Jens Mandrup om indstillingen fra udvalgsflertallet bestående af S, SF, R, K og DF.

- Så må vi se, hvad der kommer i høringsdelen, siger Jens Mandrup.

Kun Venstre og Enhedslisten valgte at stemme imod Råstofplan 2016 efter at de var blevet stemt ned i et forsøg på at få taget Vindekilde ud af planen, og det var ifølge Ole Stark (V) årsagen til, at Venstre stemte imod hele planen.

- Vi ville godt have haft, at det kun var Vindekilde, der blev pillet ud. Det kunne vi ikke få lov til, så det har vi fået en mindretalsudtalelse om, men det er ikke hele råstofplanen, vi er imod, siger Ole Stark.

Marianne Frederik (EL) har også primært stemt imod Råstofplan 2016 på grund af Vindekilde.

- Der har været mange protester imod støv, støj, transport, og på grund af natur og kultur. Administrationen siger, at de vil lave en masse tiltag, for at det ikke skal ske, men det tvivler jeg på, siger Marianne Frederik.