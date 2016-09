Flere boliger i ny by

Egedal Byråd har netop sagt ja til et tilbud fra Egedal Boligselskab, der vil opføre 58 urbane lavenergi leje-lejligheder i op til fem etager i den nye Egedal By.

- Med dette nye bæredygtige boligbyggeri, sætter vi for alvor gang i udvidelsen af den stationsnære del af Egedal By, hvor vi lægger vægt på at skabe en tæt bydel med grønne byrum. Næste etape i Egedal By indeholder hele fem store byggegrunde, hvor en køber skal udvikle et væsentligt større bæredygtigt boligbyggeri i tæt sammenarbejde med os, fortæller formand for Planudvalget, Ib Sørensen (S).