En tyv brød mandag ind i tre rækkehuse og forsøgte indbrud i et fjerde i Astershaven i Smørum, fortæller Nordsjællands Politi, der mener, at det kan have været samme gerningsmand.

Fire indbrud på samme vej

Egedal - 20. juni 2017 kl. 10:00 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var formentlig samme gerningsmand, der mandag brød ind i tre rækkehuse og forsøgte at skaffe sig adgang til et fjerde i Astershaven i Smørum, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Undersøgelser viser, at gerningsmanden flere steder anvendte et 30 bredt millimeter bredt værktøj, formentlig et gult koben, til at brække vinduer op, og der er fundet afsmitning fra farven på vinduesrammer, fortæller Camilla Priegel, faglig koordinator hos Nordsjællands Politi.

I det ene hus kom tyven ind ved at bryde et kældervindue op mellem klokken 7.30 og 16, og her blev der hugget 6-700 kroner fra en pung og umiddelbart intet andet, mens der fra et andet hus blev stjålet en ældre tablet fra køkkenet og otte pakker cigaretter ved indbrudstyveriet, som fandt sted i tidsrummet klokken 9-17, og i et tredje hus skete indbruddet mellem klokken 14.20 og 15.00.

Til gengæld var gerningsmanden ikke inde i et fjerde rækkehus, hvor det kun blev ved et forsøg på at brække en vinduesramme og en hoveddør op fra klokken 10.10 til klokken 15.05.

Der har iøvrigt også været indbrud i et hus på Kong Gorms Vej i Smørum mandag i tidsrummet klokken 10-12.15, hvor tyven kom ind ved at opbryde et tophængt vindue, muligvis med et koben. Her blev der stjålet en iPad, en pc, nogle kroner i kontanter og 200 euro, smykker, blandt andet to fingerringe, og dvd'er.