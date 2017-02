Fest og samvær på tværs af religion

- Vores formål er at skabe venskaber, og det synes jeg, lykkes rigtig godt. Vi forsøger at give vores gæster nogle færdigheder, der kan gøre det lettere at være en del af det danske samfund. Det kan være rigtig svært, når man for eksempel er flygtet hertil. Man har intet netværk, men det forsøger vi at hjælpe folk til at få med disse arrangementer. Det kan være nye venskaber med danskere, men også nye venskaber mellem vores udenlandske venner, siger Erik Andersen.