Feriehit: Flødeboller fra bunden af

Af Niels Idskov Der findes flere slags marengs at bruge til at lave flødeboller med, men børnene omkring Leena Pedersen er ligeglade. En flødebolle er en flødebolle, og her hos Ung Egedal i Smørum er cremen i dag italiensk, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der gik kun en halv time, da tilbuddet blev sendt ud, til at det var helt overtegnet. 12 børn tirsdag og 12 børn onsdag. Det er tredje år, at vi har kurset, men det er første gang med Leena Pedersen som instruktør, fortæller Vibeke Falstaff fra Egedal Kommunes kultur- og fritidsforvaltning.

- Det svære er at sprøjte skummet helt lige ovenpå bunden, for flødebollen skal jo ikke være skæv, siger Maja fra Smørum. Hun er 11 år og ved helt bestemt, hvad der skal til for at lave flødeboller fra bunden, for hun deltog også i kurset sidste år. Hun har taget sine håndboldveninder Isabell og Emma med, og de kører med klatten. Mens andre børn er igang med den indlendede bagning.