Fast job som ny præst i Veksø

Hun har hele tiden boet i Københavns-området, og for 11 år siden flyttede hun til Hvidovre med sin mand Kim. Han er kreativ direktør i en virksomhed, der laver kommunikationsstrategier for medicinalvirksomheder. Sammen har de datteren Anna på snart fire år, og familien glæder sig til at flytte ind i præstegården i Veksø, hvorfra Stine-Helene skal virke som præst i både Veksø og Stenløse Kirker.

- Det er fantastisk at skulle til Veksø. Det er et kæmpeprivilegium og fantastisk at komme til de to samfund, som Veksø og Stenløse er med alle deres forskelligheder og ligheder og gode kolleger og engagerede mennesker. Det er så vildt, at jeg stadig kniber mig i armen, siger hun.