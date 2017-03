Artiklen: Far fandt datter voldtaget på mark: Nu er to mænd dømt

Ung kvinde blev efterladt på en mark efter at være blevet voldtaget i en bil. Nu er dom faldet over to mænd.

To bulgarske mænd var tiltalt for voldtægten, og de blev begge idømt fængsel og udvisning af Danmark. Det oplyser Retten i Hillerød på sin hjemmeside.

Den ene gerningsmand var tiltalt for at have gennemført selve voldtægten på bagsædet af en bil, og den anden gerningsmand var tiltalt for at have medvirket til voldtægt som chauffør i bilen.

- Retten lagde til grund, at den ene gerningsmand ved at slå og fastholde pigen tiltvang sig samleje på bagsædet af bilen, skriver domstolen.

- Retten fandt, at den gerningsmand, der kørte bilen, måtte være klar over, hvad der foregik på bagsædet af bilen. Ved at fortsætte kørslen uden at gribe ind havde han accepteret muligheden for, at voldtægten fandt sted.

Den unge kvinde blev efterladt på en mark, efter at hun omkring klokken et natten til 25. september blev voldtaget i Ølstykke-området. Få uger efter blev de to bulgarere anholdt.

Manden, der er dømt for selve voldtægten, blev dømt to år og seks måneders fængsel. Han blev samtidig udvist af Danmark for bestandig.

Den anden mand blev idømt ni måneders fængsel og blev udvist af Danmark i seks år.

De dømte skal også betale 60.000 kroner i erstatning til kvinden.

Sagens beviser byggede på pigens forklaring, chaufførens forklaring, tekniske beviser, lægeoplysninger og kvindens opkald til sin far efter episoden.

Kvinden havde tidligere på aftenen været til fest og var påvirket af alkohol og stoffer.

Retten mente dog ikke, at samlejet blev gennemført ved at udnytte en situation, hvor pigen skulle have været ude af stand til at modsætte sig handlingen. Det er de to mænd derfor ikke dømt for.

Begge dømte har taget betænkningstid med hensyn til anke af domme.