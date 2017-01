Familier skal hjælpes lokalt

Se billedserie Borgmester Willy Eliasen (V) leder slagets gang ved første spadestik på Egedal Familiehus i Stenløse Syd mandag formiddag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Egedal - 10. januar 2017

- Det er en meget stor dag. Det er et projekt, vi har arbejdet på i mere end tre år, som nu bliver realiseret.

Sådan sagde Egedal Kommunes borgmester Willy Eliasen (V) mandag formiddag, inden han sammen med formanden for kommunens social- og sundhedsudvalg, Vicky Holst Rasmussen (S), tog første spadestik til Egedal Familiehus på Barnekæret 2 i udkanten af Stenløse Syd, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skete for øjnene af en stor skare inviterede gæster ved en træportal, fremstillet af en tømrer fra entreprenørfirmaet Bang Nielsen A/S, der skal opføre huset, og placeret præcis det sted, hvor familiehusets hoveddør kommer til at være i fremtiden.

- Jeg er sikker på, at jeg hele byrådet bag mig, når jeg siger, at vi glæder os over, at projektet er blevet til noget. Vi tror på, at etablering af et familiehus er en god investering. Ikke mindst for de Egedal-borgere, der får brug for husets muligheder, påpegede borgmesteren, som var meget begejstret for arkitektfirmaet Mangor & Nagels slogan: »Det er et hus, hvor man kan være sig selv, men aldrig er overladt til sig selv«.

Vicky Holst Rasmussen fra Social- og Sundhedsudvalget bakkede fuldt op om Willy Eliasens ord:

- Det glæder os, at vi meget snart ikke længere skal sende flere borgere end nødvendigt videre ud af kommunen til forskellige tilbud, ofte langt fra deres dagligdag, daginstitution, skole og arbejde. Ved at etablere familiehuset i eget lokalmiljø sikrer vi, at børnene og de unge kan bibeholde sociale relationer i deres lokalområde, samtidig med at det vil give medarbejderne nogle socialpædagogiske arbejdsmuligheder, lød det fra udvalgsformanden.

Egedal Familiehus skal være et trygt frirum for unge og familier, der har brug for hjælp og redskaber til at komme videre. Det kan for eksempel være unge med vanskeligheder i teenageårene, eller som ikke kan bo hjemme; det kan være nybagte forældre, som har behov for støtte til at klare de nye opgaver, og unge skal have mulighed for lektiehjælp, hjælp med ansøgninger om uddannelse eller bare en snak, når »alting strammer til«.

Der indrettes to familieboliger og tre ungeværelser samt aktivitetsrum og fælles køkken med mulighed for at lave mad både sammen og hver for sig. Familiehuset vil være åbent døgnet rundt, 365 dage om året og være bemandet med både pædagoger og psykologer.

Byggeriet finansieres ved, at kommunen låner 14,124 millioner kroner fra Social- og Indenrigsministeriets restlånepulje, og det forventes at komme til at koste et par millioner kroner ekstra, primært som følge af prisstigninger i byggebranchen. Huset ventes færdigt i sensommeren med indflytning omkring den 1. oktober.