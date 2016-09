Familienetværk, vågetjeneste og butik

Røde Kors oplever et stigende antal børnefamilier i en socialt udsat situation med brug for hjælp og støtte i hverdagen. Derfor søger Røde Kors Egedal nu frivillige i Egedal Kommune, som vil være med til at starte et nyt Familienetværk, der kan give familierne et pusterum.

- Vi ved, at hverdagen kan være så presset som børnefamilie, at man ikke har overskud eller økonomi til at deltage i forskellige sociale fællesskaber, og i Røde Kors vil vi gerne være med til at sikre, at ingen børn eller voksne i Egedal føler sig isolerede. Derfor håber vi at kunne finde stærke frivillige kræfter, som har lyst til at gøre en forskel for familierne, siger formand for Røde Kors i Egedal Anne-Mette Rathsach i en pressemeddelelse.