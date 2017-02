Irene Brøndum fortæller om at få tarme i topform.

Send til din ven. X Artiklen: Få tarme i topform med den rigtige kost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få tarme i topform med den rigtige kost

Egedal - 12. februar 2017 kl. 13:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag 23. februar klokken 19.30 kommer medforfatter til bestselleren »Tarme i topform«, Irene Brøndum, til Stenløse Kulturhus. Her vil hun fortælle om, hvordan man kan forkæle de bakterier, der arbejder for et godt helbred.

I foredraget vil hun komme nærmere ind på, hvordan man med helt almindelig kost kan forkæle og fremme de tarmbakterier, der arbejder for at give os et godt helbred, og omvendt gøre livet surt for de fæle bakterier, der arbejder på at skade os.

»Til brug for det projekt rummer »Tarme i topform« 60 lækre opskrifter, som ens mave og tarm vil sætte pris på.«, oplyser biblioteket.

Billetter til 60 kroner kan købes via egedalbibliotekerne.dk, og eventuelle overskydende billetter sælges desuden ved indgangen til arrangementet. Det er i øvrigt også muligt at købe bogen ved arrangementet og sikkert også at få den signeret af forfatteren.