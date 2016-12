Et skolepolitisk laboratorium

På årets sidste møde vedtog et flertal i Egedal Byråd et kommissorium for effektivisering og udvikling af folkeskolen, og den første lørdag i det nye år sætter Alternativet i Egedal fokus på samme emne.

Formanden for Alternativet i Egedal Pia Sif Pedersen oplyser, at baggrunden er, at Alternativet skal have udarbejdet en skolepolitik som optakt til valget, hvor partiet forventer, at skolerne bliver et af temaerne.