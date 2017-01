Se billedserie - Alle medarbejdere og alle elever skal opleve, at det er en glæde at gå på arbejde og gå i skole, siger Bettina Brandt, der er ny pædagogisk daglig leder på Toftehøjskolen i Ølstykke. Foto: Allan Nørregaard

Et godt sted at være og lære

Egedal - 07. januar 2017 kl. 05:07 Af Annemette Ross Jensen

Toftehøjskolen under Distriktsskole Ølstykke skal være et godt sted at være og et godt sted at lære. Det fastslår skolens nye pædagogiske daglige leder Bettina Brandt i Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag tiltrådte hun sin nye stilling som afløser for Poul Sjøstrøm, der er gået på pension, og hun synes, hun har fået en fin modtagelse på skolen med cirka 430 elever fra 0.-9. klasse, cirka 45 lærere og 17 pædagoger.

Nu glæder hun sig til at sparre og skabe gode resultater sammen med medarbejderne og vise lokalsamfundet, at den lokale folkeskole har noget at byde på, så den bliver det naturlige valg for lokalområdets børn og forældre.

- Der er en kæmpefaglighed her og en stor arbejdsglæde, som kan udfoldes, og det vil jeg rigtigt gerne være med til at præge, siger Bettina Brandt, der har faglige ambitioner om livslang læring på både skolens og elevernes vegne.

- Jeg mener, at man vokser ved at lære, siger hun, og derfor gælder det for hende om, at man som underviser og lærer er en rollemodel, der ser eleverne som enkeltpersoner og får dem til at folde deres potentialer ud til gavn for både dem selv og fællesskabet.

- Det, der optager mig meget, er motivation. Hvordan kan et barn blive optaget af: Hvor er jeg på vej hen, hvad er det for mål, jeg har sat mig, og hvordan kommer jeg derhen, siger hun.

