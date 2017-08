En oplevelse at spille mod professionel tennisspiller

Onsdag havde Ledøje-Smørum Tennisklub besøg af den professionelle tennisspiller Frederik Løchte Nielsen, der i 2012 vandt Wimbledon i herredouble. Anledningen var klubbens 40 års jubilæum, der er blevet fejret på flere måder gennem det seneste år, og siden februar i år har klubbens ungdomstræner Frederik Hausner Petersen arbejdet på at få Frederik Løchte Nielsen til at besøge klubben.

- Det var for at give ungerne en kæmpeoplevelse med at spille tennis med en Wimbledon-mester, siger Claus Albertsen, der er formand for klubbens ungdomsudvalg, og det blev det for de 120 tilmeldte - heraf cirka 40 børn - der fik lov at spille mod Frederik Løchte Nielsen.