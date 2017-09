En dansker fandt på burgeren

Af en pressemeddelelse fremgår, at Ole Sønnichsen brugte syv år på at rejse rundt i Guds eget land og støvsuge arkiverne for viden om danske amerikanere. »Som det vil fremgå af fortællingen, er der mange eventyrlige skæbner iblandt, ulykkelige som lykkelige. Vidste du for eksempel, at det var en dansker, der udhuggede de fire præsidenters ansigter af klippen ved Mount Rushmore? Og at det efter sigende var en hittepåsom indvandrer fra Danmark, der i sin tid fandt på at lægge en bøf i klemme mellem to stykker brød og på den måde blev far til burgeren, en ret, der siden må siges at være slået igennem globalt?«, hedder det.