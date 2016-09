Egedal viste talenterne frem

I sin åbningstale lagde borgmester Willy Eliasen (V) vægt på, at en messe af denne karakter viser, at Egedal Kommune har et stærkt erhvervsliv, og han med stolthed både som borger og borgmester kunne se, at det igen var lykkes at stable en messe i denne størrelsesorden på benene.

- Det er en god mulighed for at vise sig frem for nye kunder. Vi gør meget for at være synlige, specielt i vores nærområde, og messen her giver os mulighed for at vise, hvad vi kan tilbyde, siger han.