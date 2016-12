Borgmester Willy Eliasen (V) mener, det er nødvendigt at brande Egedal Kommune. Ikke mindst for at skaffe nye indbyggere til Egedal By, der skal sætte kommunen på landkortet. Foto: Kenn Thomsen

Egedal kæmper for sit navn

Borgmester Willy Eliasen (V) mener, at kommunen, der er en sammenlægning af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke Kommuner, har brug for branding. Ikke mindst for at skaffe de nye indbyggere, der skal befolke den nye Egedal By, som på sigt skal få resten af landet til at forbinde Egedal Kommune med en større by.