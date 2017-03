8. klasserne har fået deres eget rum i klubben, og nyder at hænge ud med hinanden efter skoletid. Foto: Marianne Blesky

Eftermiddagstilbud til 8. klasser er populært

Egedal - 01. marts 2017 kl. 11:41 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ganløse Fritids- og Ungdomsklub og Klub Egedal oplever succes med et nyt eftermiddagstilbud tl 8. klasserne fra Ganløse Skole.

Det fremgår af en pressemeddelelse om tilbuddet, der startede lige efter efterårsferien sidste år. Baggrunden var den, at klubben i eftersommeren oplevede, at den havde svært ved, at fastholde eleverne i 8. klasse i klubbens aftentilbud, ligesom antallet af drengestreger i lokalområdet steg.

Så medarbejderne fra Ganløse Fritids- og ungdomsklub gik i tænkeboks samtidig med, at de kontaktende Ung Egedal og SSP Ung Egedal for, for at få endnu flere inputs.

Det resulterede i et møde med eleverne, som blev spurgt, hvad de selv kunne tænke sig.

- De ville gerne have et eftermiddagstilbud, så de var fri for at gå hjem fra skole, fortæller Marianne Blesky, der er daglig leder af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub til Frederiksborg Amts Avis.

Så nu har klubben indrettet et lokale til 8. klasserne i et tagrum med egen indgang og eget toilet, og det åbner hver dag klokken 13.45, så 8. klasserne kan gå direkte fra skole over i klubben på alle hverdage, og det er populært.

»Hver eftermiddag kommer der i gennemsnit 15-25 unge og benytter sig af tilbuddet. Heraf bliver flere hængende og benytter sig også af aftenklubben, som åbner klokken 18.«, oplyser pressemeddelelsen, og Marianne Blesky mener også, at projektet allerede har vist sit værd.

- De unge kommer hernede, de skaber nye sociale relationer og antallet af drengestreger i lokalområdet er faldet. Så alt i alt kan vi kun være tilfredse, siger hun.

