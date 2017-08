Eva Møller vil ikke spå om, hvem der bliver ny spidskandidat. Foto: Kim Rasmussen

Dødsfald udfordrer De Konservative

Egedal - 29. august 2017 kl. 04:07 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som for så mange andre, der er involverede i lokalpolitik i Egedal Kommune, kom nyheden om Jens Jørgen Nygaards pludselig død også som et chok for formanden for De Konservatives vælgerforening, Eva Møller, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hun skal ikke blot fordøje sorgen over tabet af en ven og politisk kampfælle - hun skal også hurtigst muligt forholde sig til, hvordan partiet skal klare tabet af spidskandidaten.

- Lige nu fylder sorgen over tabet det hele. Ikke blot for os i partiet, men særdeleshed for Jens Jørgens familie og hustru, som jeg kender næsten lige så godt, som jeg har kendt Jens Jørgen. Familien har selvfølgelig min dybeste medfølelse, siger Eva Møller, som dog er helt bevidst om, at tabet af partiets frontfigur giver visse udfordringer.

- Det er selvfølgelig et problem for os, at vores spidskandidat ikke er her mere lige op til en valgkamp. Jeg regner med, at vi i denne uge holder møde i bestyrelsen, og så skal vi formentlig have en ekstraordinær generalforsamling, for denne situation er langt fra ordinær, siger Eva Møller.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 29. august.